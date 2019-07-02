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"Слуга народа" судится с кандидатами, маскирующимися под команду "Зе"

2 июля, 22:32

От партии на каждом округе будет только по одному кандидату, заявляют в штабе политической силы


Партия "Слуга народа" заявляет о недобросовестных мажоритарщиках, которые массово маскируются под брендом этой политической силы.

В трети округов появились фейковые организации, зеленые билборды, копируют плакаты партии Дмитрия Разумкова. А еще создают одноименные организации или просто лгут потенциальным избирателям.

В Харьковской области появились футболки, открытки, браслеты характерного стиля и цвета, и повсюду – узнаваемый слоган "Зе!". Все как в одной из партий, учавствующей во внеочередных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Однако фамилии, указанной в этих агитматериалах, среди кандидатов партии на самом деле нет.

"Все его участие в выборах было в том, что он просто обклеил свою машину, и ездил просто с наклейкой "Зе!" по Украине. Больше ничего,"- объясняет доверенное лицо этого кандидата.

Это 180-й одномандатный округ в Харьковской области. Но он такой не один. В партии "Слуга народа" говорят: не менее в трети округов есть самозванцы, которые выдают себя за ее членов.

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Кто-то имитирует стиль, кто-то создает организации с похожими названиями. Все эти случаи партия документирует и выкладывает в интернет.

"Относительно названия "Слуга народа" они нарушают закон о защите интеллектуальной собственности. Потому что название "Слуга народа" зарегистрировано как торговый знак. По поводу остальных формулировок – они вводят избирателей в заблуждение. И это, по мнению наших юристов, и я с ними согласен, является препятствием свободному волеизъявлению граждан. Есть такая статья в уголовном кодексе", – говорит Александр Корниенко, руководитель штаба партии "Слуга народа".

О нарушении закона предупреждают типографии и рекламщиков. Если результата нет, идут в полицию. Так сделали в том числе и в Харьковской области.

"Мы подготовили ряд задокументированых заявлений в полицию. Чтобы полиция разобралась в правомочности данных логотипов кандидата, который является самовыдвиженцем, и не имеет отношения ни к партии "Слуга народа", ни к офису команды "Зе" в Харькове", – говорит кандидат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Алексей Красов.

Другая лазейка для злоупотреблений – биография в бюллетене. Ее кандидаты подают самостоятельно. Некоторые при этому пишут: "я от "Слуги народа", даже если это неправда. По двенадцати таким случаям партия обратилась в суд и выиграла процессы. Теперь ЦИК должен вычеркнуть упоминание о партийной принадлежности из биографии этих кандидатов.

"Как только поступит к нам дело, мы без промедления начнем его рассматривать. Я вам пока не могу сказать ни о каких обстоятельства, поскольку решения еще не видел", – говорит заместитель главы Центризбиркома Евгений Радченко.

В партии подсказывают: выдвигают по одному кандидату на округ. Именно у них в бюллетене будет написано: субъект выдвижения – "Слуга народа". В остальных напротив фамилии будет стоять слово "самовыдвиженец".

Напомним также, что Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера партий в избирательном бюллетене.

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Тег Рада, кандидаты, партии, харьковская область, слуга народа, выборы 2019

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