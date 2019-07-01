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В Украине фиксируют очень много кандидатов-двойников

1 июля, 19:24

Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы


Одними из главных нарушений во время предвыборной кампании в Украине являются незаконная агитация и косвенный подкуп избирателей. Об этом рассказали представители общественной организации "Опора". Привели пример, как недавно политические силы под видом благотворительных организации предлагали избирателям товары и услуги на льготный условиях, или вообще бесплатно. Наблюдатели также отметили: в Украине фиксируют очень много кандидатов-двойников.

"По нашему мнению, это является нарушением принципов свободных выборов. Потому что вводит в заблуждение избирателя. И в соответствии со статьей 157 статьи уголовного кодеса Украины может караться до 7 лет заключения. Национальная полиция уже открыла уголовное производство по таким фактам", – сообщила Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети "Опора".

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 22 политические силы. 

"Сегодня" подробно рассказали, кто именно возглавляет списки политических сил, которые претендуют на попадание в новую Раду.

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Тег Рада, парламент, опора, айвазовская, выборы 2019

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Сегодня

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