Возраст, пол и образование: в ЦИК рассказали о кандидатах в депутаты

ЦИК сравнили данные кандидатов 2014 и 2019 годов

Фото: president.gov.ua

Во время выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, 5 845 человек решили побороться за кресло нардепа. Такую статистику предоставил ЦИК на брифинге, сообщает корреспондент "Сегодня".

"Среди них в составе политических партий идут на выборы 2 674 человека, а в одномандатных выборных округах – 1 436 человек были выдвинуты политическими партиями, 1735 – идут путем самовыдвижения", – уточняют ЦИК.

Кроме того, Центральный избирательный комитет сравнил характеристики нынешних кандидатов с теми, кто принимал участие в парламентских выборах в 2014 году. Так, стоит отметить, что по сравнению с предыдущими выборами женщины более активно баллотируются в депутаты – в 2014 году их было лишь 19,84 % от общего количества, а в 2019 году – 22,51 %. Интересный факт, что в этом году кандидаты в депутаты стали моложе. Средний возраст претендентов на депутатские мандаты в 2014 году был 43 года, в этом – 42 года.

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"В 2014 году возраст самого старшего кандидата был 85 лет, самого младшего – 21. В 2019 году возраст самого старшего кандидата 82 года, самого младшего – 21", – сообщают в ЦИК.

Также среди кандидатов этого года чуть больше людей с высшим образованием, чем это было раньше.

"В 2014 года 91,3 % кандидатов указали, что они имеют ВО, в 2019 году – таких людей было 91,44 %", – говорится в статистике ЦИК.

Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Всего зарегистрированы 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.

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