В Киеве на 214-м округе кандидат "Слуги народа" Швец обошел Маляревича из "ЕвроСолидарности"

Разрыв между первым и вторым местом составил более 10%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 214 в Киеве после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец от партии "Слуга народа" Сергей Швец с результатом 32,71% (25 128 голосов). На втором месте оказался выдвиженец партии "Европейская Солидарность" Олесь Маляревич - за него отдали голоса 22,25% избирателей (17 091 голос).

Напомним, Швец Сергей Федорович родился 13 июня 1976 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий утреннего выпуска ООО ТРК "Студия 1+1", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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