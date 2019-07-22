В Житомирской области протокол переписывали прямо на ОИК: появилось видео
После замечания наблюдателя члены комиссии собрали документы и ушли
В Житомирской области, в помещении окружной избирательной комиссии №63 (г. Бердичев), члены участковой избирательной комиссии переписывали протокол о результатах голосования. Об этом сообщил наблюдатель "Опоры".
"УИК №181033 с. Вчерайше, Ружинского района члены комиссии переписывают протоколы прямо в помещении ОИК. После замечания собрали документы и ушли", - рассказал наблюдатель.
Отметим, что, согласно части 7 статьи 91 Закона Украины "О выборах народных депутатов" запрещается заполнения протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательном участке в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и в одномандатном округе карандашом, а также внесение в них без соответствующего решения участковой избирательной комиссии любых исправлений.
Напомним, ранее в МВД отчитались о нарушениях во время выборов. Открыто 71 уголовное производство, составлено 66 протоколов об административных нарушениях. Имели место и курьезы:
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