Выборы президента в Украине: Латвия и Эстония сделали заявления
Выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, второй тур должен пройти также
В Министерстве иностранных дел Латвийской Республики считают, что первый тур выборов президента Украины прошел демократически и без значительных нарушений. Об этом говорится в заявлении МИД Латвии.
"Министерство иностранных дел поздравляет Украину с состоявшимся 31 марта 2019 года первым туром президентских выборов и присоединяется к мнению, высказанному БДИПЧ ОБСЕ, что выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, в ходе выборов в целом были соблюдены основные права и политическая конкуренция, и выборы прошли без значительных нарушений", - говорится в заявлении.
В Министерстве иностранных дел Эстонии, в свою очередь, заявляют, что ожидают свободных и справедливых выборов президента Украины во втором туре, который состоится 21 апреля.
"Мы ожидаем свободного и справедливого второго тура президентских выборов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Мы надеемся, что решимость Украины проводить реформы и сближаться с НАТО и ЕС сохранится и в будущем. Украина имеет полную нашу поддержку", - говорится в заявлении МИД Эстонии.
Отметим, ЦИК обработала 99,65% протоколов, подсчитав 18 818 228 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 688 111 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,94% (3 001 053 голосов).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 521 466 голосов).
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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