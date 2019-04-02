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Выборы президента в Украине: Латвия и Эстония сделали заявления

Сегодня, 18:25

Выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, второй тур должен пройти также

Фото: AFP
Выборы президента в Украине: Латвия и Эстония сделали заявления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/246/7f2/5ca2467f2aef3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/246/7f2/5ca2467f2aef3.jpg Новости Выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, второй тур должен пройти также

В Министерстве иностранных дел Латвийской Республики считают, что первый тур выборов президента Украины прошел демократически и без значительных нарушений. Об этом говорится в заявлении МИД Латвии.

"Министерство иностранных дел поздравляет Украину с состоявшимся 31 марта 2019 года первым туром президентских выборов и присоединяется к мнению, высказанному БДИПЧ ОБСЕ, что выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, в ходе выборов в целом были соблюдены основные права и политическая конкуренция, и выборы прошли без значительных нарушений", - говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Эстонии, в свою очередь, заявляют, что ожидают свободных и справедливых выборов президента Украины во втором туре, который состоится 21 апреля.

"Мы ожидаем свободного и справедливого второго тура президентских выборов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Мы надеемся, что решимость Украины проводить реформы и сближаться с НАТО и ЕС сохранится и в будущем. Украина имеет полную нашу поддержку", - говорится в заявлении МИД Эстонии.

Отметим, ЦИК обработала 99,65% протоколов, подсчитав 18 818 228 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 688 111 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,94% (3 001 053 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 521 466 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.


Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег выборы, Латвия, Эстония, выборы 2019

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УНИАН

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