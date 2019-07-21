Выборы в Раду: в Днепропетровской области голосование началось с нарушений

В одном из избирательных округов члены комиссии не приняли присягу перед началом работы

Фото: AFP

В Украине сегодня утром стартовало голосование на выборах в Верховную Раду Украины. В Днепропетровской области с самого утра не обошлось без нарушений.

Как сообщили наблюдатели гражданской сети "ОПОРА", две комиссии в 37 избирательном округе начали утренние заседания раньше установленного срока, а в 29 избирательном округе члены комиссии не приняли присягу перед началом работы.

Как выяснилось, в 37 округе утреннее заседание комиссии №121577 началось раньше, чем за 45 минут до старта голосования – в 6:50. По словам наблюдателей, члены комиссии забыли какие-то документы в сейфе, посоветовались и решили начать утреннее заседание раньше, чтобы по процедуре открыть сейф. А на УИК № 121662 заседание началось еще раньше, до прибытия наблюдателя.

А в избирательном округе №29 комиссия чуть не забыла привести к присяге новых членов комиссии.

"Однако, благодаря напоминанию со стороны наблюдательницы, члены комиссии приняли присягу и готовы проводить честные выборы", – говорится в сообщении.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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