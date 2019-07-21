На Донбассе нетрезвый мужчина пытался вынести бюллетень с участка

Причины своего поступка задержанный так и не смог объяснить

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Донецкой области во время досрочных выборов депутатов Верховной Рады на избирательном участке в Дружковке пьяный мужчина пытался вынести пустые бюллетени.

Как сообщает местное издание "Дружковка на ладонях", инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в местной школе №10.

По словам наблюдателей, мужчина взял бюллетени у члена комиссии, смял их и попытался покинуть участок, но был задержан. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.



Бюллетени, которые пытался вынести нетрезвый мужчина. Фото: Дружковка на ладонях

Причины своего поступка мужчина объяснить так и не смог. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства, а следователи выясняют подробности инцидента.

Отметим, что вынос бюллетеня карается в соответствии с законом – нарушителям грозит наказание в виде штрафа в сумме от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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