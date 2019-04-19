"Зеленский – это обертка": Порошенко ответил на очередной вопрос на дебатах

Действующий президент призвал своего оппонента на выборах принести извинения одному из каналов

Президентские дебаты на НСК "Олимпийский". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту на дебатах перед вторым туром президентских выборов, действующему президенту Петр Порошенко.

"Понесет ли уголовную ответственность предыдущая власть и вы в том числе? Будете ли вы, если окажетесь в суде, говорить, что это месть или политическое преследование?" – спросил он.

На этот вопрос Порошенко решил ответить встречным вопросом.

"А не придется ли извиняться вам и каналу, который полностью отошел от журналистских стандартов и распространяет фейки? Сейчас я считаю, что вам следовало бы извиниться перед журналистами "5 канала"", – сказал он со сцены на НСК "Олимпийском" 19 апреля.

Он добавил, что его противник проигнорировал "конкретные цифры про господина Коломойского", что это создает риски для страны.

"Можем ли мы защитить банковскую систему? Уже возбуждены уголовные дела, но это не мешает вам оставаться с ним в одном бизнесе и не только телевизионном", – сказал он.

Порошенко назвал Зеленского "хорошим артистом" и "возможно хорошим человеком".

"Но он – обертка, которая покрывает тех, кто убежал из страны и хочет вернуться в страну для реванша. Мы сильные и этого не позволим. И когда Владимир Зеленский говорит, что может вынести за скобки моих сторонников, миллионы украинцев, все равно, будут бороться за будущее Украины, защищать приобретенное нами за пять лет и не дадут котам и чертям в вашей обертке разрушить государство", – завершил президент свой ответ.

Напомним, что ранее стали известны ведущие дебатов – ведущая телеканала ICTV Елена Фроляк и председатель правления "Общественного радио", журналист Андрей Куликов.

Кроме того, как мы писали, на сегодняшние дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским открыли НСК "Олимпийский" для зрителей. Территория спорткомплекса взята под усиленную охрану.

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