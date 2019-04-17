Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Жена Зеленского рассказала, что может сыграть с ним злую шутку на дебатах

Сегодня, 20:08

Супруга кандидата рассказала, что какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании

Фото: AFP

Действующий глава государства Петр Порошенко – очень опытный оратор, что во время дебатов на НСК "Олимпийский" может сыграть против кандидата на пост президента Владимира Зеленского. Об этом супруга Зеленского Елена рассказала в интервью "Апострофу"

"Конечно, любой может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку", – заметила Елена.

Однако ей кажется, что у Владимира все получится и он выдержит.

"Самое главное в этом всем, что он всю свою предвыборную программу не пытался играть в политика, он какой был, таким и есть. И все его публичные высказывания, все интервью, все видео – это все было неподготовленными. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался. Но дебаты – это публичное выступление, а он в этом хорош", – уверена супруга кандидата.

Читайте также

Отвечая, стоит ли Зеленскому вообще выходить на дебаты, Елена согласилась, что вопрос, действительно, дискуссионный.

"Но с другой стороны, какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании. Что-то, наверное, нужно рассказать дополнительно. Показать, в чем ты уже разобрался и что ты собираешься делать, есть много интересных моментов. Сторонники точно не отвернутся, но есть еще люди, которые не понимают, кто он, и выступают против только потому, что им кажется, что за этой фигурой ничего не стоит: ни команды, ни плана действий. Таких людей можно попытаться убедить – и мне кажется, такой шанс есть", – подчеркнула Елена.

Напомним, Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийский". Кроме того, он анонсировал начало распространения билетов на дебаты на стадионе.


19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дебаты, Зеленский, нск олимпийский, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Жена Зеленского рассказала, что может сыграть с ним злую шутку на дебатах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Кем на самом деле являются известные теледоктора

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать

Коты полезны для здоровья

Житель Днепра задекларировал более 500 млн доходов – ГФС

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Вставьте это в телевизор и у вас будут 500 цифровых каналов

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

5 способов сделать пятки как у младенца. Народный рецепт

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Советы бегуньям с большой грудью