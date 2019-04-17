Жена Зеленского рассказала, что может сыграть с ним злую шутку на дебатах

Супруга кандидата рассказала, что какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании

Фото: AFP

Действующий глава государства Петр Порошенко – очень опытный оратор, что во время дебатов на НСК "Олимпийский" может сыграть против кандидата на пост президента Владимира Зеленского. Об этом супруга Зеленского Елена рассказала в интервью "Апострофу"

"Конечно, любой может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку", – заметила Елена.

Однако ей кажется, что у Владимира все получится и он выдержит.

"Самое главное в этом всем, что он всю свою предвыборную программу не пытался играть в политика, он какой был, таким и есть. И все его публичные высказывания, все интервью, все видео – это все было неподготовленными. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался. Но дебаты – это публичное выступление, а он в этом хорош", – уверена супруга кандидата.

Отвечая, стоит ли Зеленскому вообще выходить на дебаты, Елена согласилась, что вопрос, действительно, дискуссионный.

"Но с другой стороны, какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании. Что-то, наверное, нужно рассказать дополнительно. Показать, в чем ты уже разобрался и что ты собираешься делать, есть много интересных моментов. Сторонники точно не отвернутся, но есть еще люди, которые не понимают, кто он, и выступают против только потому, что им кажется, что за этой фигурой ничего не стоит: ни команды, ни плана действий. Таких людей можно попытаться убедить – и мне кажется, такой шанс есть", – подчеркнула Елена.

Напомним, Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийский". Кроме того, он анонсировал начало распространения билетов на дебаты на стадионе.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля !

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жена Зеленского рассказала, что может сыграть с ним злую шутку на дебатах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"