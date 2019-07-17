Выборы в Раду: шансы некоторых партий растут

Согласно соцопросам, электоральные настроения украинцев несколько изменились

Фото: Facebook

Электоральные ожидания украинцев от внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 изменились. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром социальных экспертиз Института социологии НАН Украины.

Согласно исследованиям, из тех украинцев, кто планирует голосовать и уже определился со своим выбором, за партию "Слуга народа" отдали бы свои голоса 43,2%, партию "Oпозицийна платформа – за жизнь" – 11,2%, партию "Европейская Солидарность" – 8,1%, партию "Голос" – 7,0%, ВО "Батькивщина" – 6,8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,4%.

Кроме того, по данным опросов, поднялись рейтинги еще двух политсил. Так, партия "Сила и честь" – набрала 3,9%, "Оппозиционный блок" – 2,8%, а Радикальная партия Олега Ляшко – 3,1%

Метод исследования: стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.

Всего было опрошено 1800 респондентов во всех регионах и областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Результаты являются репрезентативными на уровне страны в целом, по таким показателям как возраст (18 лет), пол, регион проживания и тип поселения (город / село).

Статистическая погрешность выборки: не более 2,6%. Сроки проведения исследования: 11-16 июля 2019.

Напомним, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что досрочные выборы-2019 в Верховную Раду, будут особенными для страны.

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