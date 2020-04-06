104-летняя итальянка победила коронавирус: подробности и фото

В доме престарелых, где проживает Зануссо, от коронавируса умерли 20 человек

После сообщений о том, что в Италии зафиксировали наименьшее количество смертей за три недели, стало известно, что 104-летняя итальянка, пережившая испанский грипп 1918 года, стала старейшим в мире человеком, пережившим коронавирус, сообщает Daily Mail.

Ада Зануссо заболела в своем доме престарелых в Биелле, на севере Италии, 17 марта.

Она получила положительный результат на COVID-19 после того, как в прошлом месяце у нее были постоянные приступы рвоты, лихорадка и затрудненное дыхание.

Как сообщает La Repubblica, ее сын Джампьеро сказал, что подозревал, что его мама была больна COVID-19, из-за большого количество случаев заболевания в ее доме престарелых.

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104-итальянка победила коронавирус. Фото: twitter.com/lultimoalbero

"Но сейчас она восстанавливается, и врачи считают ее самым старым человеком в мире, который выздоровел", - отметил он.

"Она уже встает с постели и садится на стул. Она нисколько не потеряла своей ясности ума. Ее восстановление – большая радость и награда для всех тех, кто заботился о ней в эти трудные дни", – рассказывает один из врачей.

Как отмечается, в доме престарелых, где проживает Зануссо, от коронавируса умерли 20 человек.

Ранее эксперт объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии.

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