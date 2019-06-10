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108-летняя полячка раскрыла свой секрет долголетия

10 июня, 01:00

Ванда Заржицкая считает причиной своего долгожительства регулярные практики на пианино


Пианино как секрет долголетия: 108-летняя полячка Ванда Заржицкая всю жизнь не расстается с любимым музыкальным инструментом. Женщина играет каждый день и утверждает, что ей до сих пор не надоело. Даже более того, музыка придает сил и вдохновения.

Ванда – одна из старейших и самых талантливых полячек. В музыку женщина влюбилась еще в детстве. В 1931 году окончила львовскую музыкальную консерваторию, но Вторая мировая стала единственным, что заставило ее прекратить играть.

"На пианино лил дождь. Нам негде было его спрятать, поэтому оно стояло в деревне в сарае. Тогда я не играла в течение пяти лет", – вспоминает полячка.

Пианино – это самое дорогое что есть у Ванды. Ей оно досталось в наследие от матери. В 1944 году его привезли в Краков, куда семья бежала из оккупированного советской армией Львова. С тех пор женщина с инструментом уже не расставалась.

Когда пианистке было 80 лет, она сломала обе руки. Но тогда врачи сказали, что играть она уже не сможет. Женщина с приговором не согласилась и до сих пор выводит мелодии.

Напомним о другой долгожительнице – 100-летней Дорис Олив Неттинг из Великобритании, которая залогом своего долголетия считает любовь к йоге.

В то же время, как мы уже писали, самым старым человеком на Земле был признана японка Кане Танака, возраст которой составляет больше 116 лет. 

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Тег Польша, музыка, долгожитель, долгожительница, долголетие, пианино, фортепиано

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