20 депутатов из партии Терезы Мэй выступили против ее плана по Brexit

Сегодня, 13:38

В Консервативной партии растет недовольство уступчивостью премьер-министра

Фото: AFP
Фото: AFP

Два десятка представителей правящей Консервативной партии в британском парламенте присоединились к общественной кампании Stand Up 4 Brexit, выступающей против плана по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, представленного премьер-министром Терезой Мэй.

Среди них – бывшая глава министерства по вопросам международного развития Прити Пател и экс-председатель партии Иан Данкан Смит.

Издание Times отмечает, что действительное число сторонников кампании в парламенте может быть значительно выше, однако не все депутаты еще заявили о своей позиции.

Цель движения заключается в пересмотре плана Мэй, которая якобы готова пойти на слишком большие уступки Евросоюзу после "развода". Де-факто это означает срыв находящихся в заключительной стадии переговоров между Лондоном и Брюсселем.

По оценкам экспертов влияние Stand Up 4 Brexit достигло такого уровня, что они могут предпринять попытку лишить Терезу Мэй премьерского кресла на ежегодном съезде Консервативной партии, который начнется в конце этого месяца. Якобы ее место может занять экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

Напомним, что ранее Европейский совет выдвинул Британии условие для Brexit – не допустить введение пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией.

Кроме того, в марте британский парламент предложил перенести дату Brexit.

В то же время сама Тереза Мэй исключает возможность проведения повторного референдума на тему выхода королевства из ЕС.
Великобритания, Евросоюз, Борис Джонсон, Brexit, Тереза Мэй
Источник:

Times

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