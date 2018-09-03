Тереза Мэй заявила, что не допустит повторного референдума по Brexit

Сегодня, 02:03

По ее словам, правительство выполнит "демократическое решение британского народа

фото AFP
фото AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума по выходу страны из Евросоюза. Об этом политик написала в своей колонке в газетеThe Telegraph. 

"Я не уступлю тем, кто хочет снова поднять вопрос, проведя второй референдум", – заявила Мэй и добавила, что "повторное голосование стало бы грубым злоупотреблением демократией и подрывом доверия" граждан.

По ее словам, правительство выполнит "демократическое решение британского народа, гарантируя, что Великобритания покинет Европейский Союз 29 марта следующего года".

Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что нужно готовиться к худшему. По его словам, выход Великобритании имеет юридические, финансовые и социальные последствия.

Также бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вновь раскритиковал план по Brexit и предрек Великобритании национальное "унижение". Он назвал план британского премьера Терезы Мэй "исторической ошибкой".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что при любом варианте с Brexit будут проблемы.
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