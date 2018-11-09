Хотел "соскочить", но российские кураторы не позволили: история полковника-шпиона в Австрии

Военный занимая высокий пост в австрийской армии, каждые две недели контактировал со своим российским связным "Юрием"

Полковник в отставке австрийской армии, которого уличили в том, что он с 1990-х годов работавший на российскую военную разведку, хотел в 2006 году прекратить сотрудничество, но российские кураторы ему этого не позволили. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, военный занимая высокий пост в австрийской армии, каждые две недели контактировал со своим российским связным "Юрием". Задания он получал через радиоприемник, для передачи своих донесений использовал письма с тайнописью, а также передавал информацию россиянам непосредственно при помощи спутниковой связи.

Военный собирал данные о воздушных силах Австрии и артиллерийских системах. Незадолго до своего провала он собрал и передал информацию о миграционной ситуации в Австрии, а также составил подробную оценку личностей ряда высокопоставленных офицеров австрийской армии. За свою деятельность, по данным издания, полковник получил от российских спецслужб 300 тыс. евро.

Российские кураторы узнали о возможном разоблачении своего агента и дали ему указание уничтожить все материалы, однако он не успел этого сделать, поскольку был уже "под колпаком" у австрийских спецслужб.

У него были конфискованы предоставленные россиянами средства связи и ноутбуки.

Ранее министр обороны Австрии Марио Кунасек сообщил, что Вена получила информацию об отставном австрийском полковнике, который подозревается в шпионаже на Россию, от спецслужбы одной из стран Евросоюза.

В свою очередь глава австрийского правительства Себастьян Курц поблагодарил министра обороны Австрии за успешное сотрудничество с дружественными спецслужбами, которые оказали Австрии поддержку для выявления этого случая.

"В наших отношениях с Россией это, конечно, означает, что если это подозрение подтвердится, то такие случаи, не важно, происходят они в Нидерландах или Австрии, не улучшат отношения между Россией и Евросоюзом. Шпионаж неприемлем, и российский шпионаж в Европе неприемлем, он подлежит осуждению", - подчеркнул австрийский канцлер.

По его словам, Австрия требует от России прозрачности при расследовании этого дела.

По его словам, в МИД Австрии пока были вызваны представители российского посольства, поскольку в Австрии нет посла РФ.

Кроме того, Курц заявил, что Австрия пока не собирается отзывать своего посла из России или высылать российских дипломатов из Австрии.

Австрийский премьер также сообщил, что глава МИД страны Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, который был запланирован на 2-3 декабря.

Газета Kronen Zeitung сообщила ранее о расследовании в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тыс. евро. По сообщениям газеты, прокуратура Австрии возбудила уголовное дело в отношении полковника в отставке по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому по ней может грозить два года тюрьмы.

В то же время австрийское издание Der Standard утверждает, что сведениями о подозреваемом в шпионаже в пользу России бывшем офицере с контрразведкой Австрии поделились немецкие коллеги.

Как известно, нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также в попытке похитить информацию о расследовании крушения рейса MH17 на Донбассе. Российские агенты были высланы из страны.