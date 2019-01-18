82-летний "друг Путина" Берлускони возвращается в большую политику
Политик подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на выборах, чтобы "дать услышать свой голос в Европе"
Известный своей политической поддержкой и личными симпатиями к президенту России Владимиру Путину экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь собирается занять место в Европейском парламенте.
О своем намерении вновь баллотироваться на выборах, которые пройдут в конце мая 82-летний политик заявил на партийном мероприятии своей политсилы "Вперед, Италия" на Сардинии 17 января.
"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", — сказал Берлускони.
Стоит отметить, что Берлускони уже был евродепутатом – с 1999 по 2001 год, после чего решил сосредоточить свои политические амбиции на Италии.
На данный момент его партия вместе со многими другими христианско-демократическими и консервативными силами входит в состав Европейской народной партии.
Напомним, прошлогодняя попытка проголосовать на парламентских выборах закончилась для Сильвио Берлускони скандалом – на один из столов с выборными бюллетенями запрыгнула оголенная по пояс участница движения Femen и начала кричать "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся!".
Также мы писали, что осенью экс-премьер приобрел клуб "Монца", который выступает в третьем по силе итальянском футбольном дивизионе.
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