Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

82-летний "друг Путина" Берлускони возвращается в большую политику

Сегодня, 02:11

Политик подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на выборах, чтобы "дать услышать свой голос в Европе"

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони. Фото: AFP
82-летний "друг Путина" Берлускони возвращается в большую политику https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/08d/13d/5c408d13d40ea.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/08d/13d/5c408d13d40ea.jpg Евросоюз Политик подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на выборах, чтобы "дать услышать свой голос в Европе"

Известный своей политической поддержкой и личными симпатиями к президенту России Владимиру Путину экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь собирается занять место в Европейском парламенте.

О своем намерении вновь баллотироваться на выборах, которые пройдут в конце мая 82-летний политик заявил на партийном мероприятии своей политсилы "Вперед, Италия" на Сардинии 17 января.

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", — сказал Берлускони.

Стоит отметить, что Берлускони уже был евродепутатом – с 1999 по 2001 год, после чего решил сосредоточить свои политические амбиции на Италии.

На данный момент его партия вместе со многими другими христианско-демократическими и консервативными силами входит в состав Европейской народной партии.

Напомним, прошлогодняя попытка проголосовать на парламентских выборах закончилась для Сильвио Берлускони скандалом – на один из столов с выборными бюллетенями запрыгнула оголенная по пояс участница движения Femen и начала кричать "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся!".

Также мы писали, что осенью экс-премьер приобрел клуб "Монца", который выступает в третьем по силе итальянском футбольном дивизионе.

Берлускони

Вы сейчас просматриваете новость " 82-летний "друг Путина" Берлускони возвращается в большую политику". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Берлускони унаследовал три млн евро от бывшей сотрудницы

20 мая 2018, 06:11

81-летний политик, трижды занимавший пост премьера, и входит в список "Форбс" самых богатых людей Италии

Коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии

5 марта 2018, 02:20

По имеющимся данным, коалиция Берлускони набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов

День рождения Путина: как поздравили главу РФ политики и соцети

7 октября 2018, 15:43

У российского лидера именины, а в соцсетях ему то кол осиновый с бантиком предлагают, то Захарченко с Козбоном "зовут" присоединиться к ним

Европейские друзья Путина: самые скандальные заявления европолитиков о президенте России

8 января, 19:05

Даже те страны, которые формально поддерживают Украину в противостоянии с российской агрессией, порой позволяют себе неоднозначные высказывания

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы