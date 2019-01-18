82-летний "друг Путина" Берлускони возвращается в большую политику

Политик подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на выборах, чтобы "дать услышать свой голос в Европе"

Сильвио Берлускони. Фото: AFP

82-летний "друг Путина" Берлускони возвращается в большую политику https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/08d/13d/5c408d13d40ea.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/08d/13d/5c408d13d40ea.jpg 2019-01-18T02:11:00+02:00 Евросоюз Политик подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на выборах, чтобы "дать услышать свой голос в Европе"

Известный своей политической поддержкой и личными симпатиями к президенту России Владимиру Путину экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь собирается занять место в Европейском парламенте.

О своем намерении вновь баллотироваться на выборах, которые пройдут в конце мая 82-летний политик заявил на партийном мероприятии своей политсилы "Вперед, Италия" на Сардинии 17 января.

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", — сказал Берлускони.

Стоит отметить, что Берлускони уже был евродепутатом – с 1999 по 2001 год, после чего решил сосредоточить свои политические амбиции на Италии.

На данный момент его партия вместе со многими другими христианско-демократическими и консервативными силами входит в состав Европейской народной партии.

Напомним, прошлогодняя попытка проголосовать на парламентских выборах закончилась для Сильвио Берлускони скандалом – на один из столов с выборными бюллетенями запрыгнула оголенная по пояс участница движения Femen и начала кричать "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся!".

Также мы писали, что осенью экс-премьер приобрел клуб "Монца", который выступает в третьем по силе итальянском футбольном дивизионе.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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