Адвокат заявил о тяжелом физическом и психологическом состоянии Ассанжа

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Отбывающий тюремное заключение в Великобритании основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в критическом состоянии, при этом его экстрадиция в США не имеет оснований и незаконна, заявил координатор международной защиты и представитель интересов Ассанжа, судья Бальтасар Гарсон.

"Ситуация с господином Ассанжем критическая. Мы считаем, что его экстрадиция в США не имеет оснований и незаконна. Ассанж содержится в лондонской тюрьме в условиях, которые противоречат основным правам человека, что подтвердил и представитель по правам человека ООН", – сообщил Гарсон.

По его словам, Ассанжу 23 часа в сутки "запрещены любые способы коммуникации с внешним миром".

"На один час в день (Ассанжу – Ред.) позволяют выйти на прогулку, но и там контакт с окружающими запрещен. Его психологическое и физическое состояние очень тяжелые", – подчеркнул Гарсон.

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Он убежден, что экстрадиция Ассанжа в США не имеет под собой оснований, а преступления, которые вменяются ему в вину – шпионаж, информационное пиратство – не имеют под собой реальной базы.

"Информация, полученная им, либо предоставленная ему законным путем, была предъявлена всему миру, и здесь нет состава преступления. Ассанж через WikiLeaks распространял информацию. Точно так же это делали многие известные издания, однако их никто ни в чем не обвиняет", – добавил защитник Ассанжа.

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Он также выразил надежду, что "слушания с участием Ассанжа пройдут уже на следующей неделе – после 15 декабря".

Ранее СМИ сообщали, чтооснователь организации WikiLeaks Джулиан Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр, из которого лично руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе оказавшей влияние на избирательную кампанию в США 2016 года.

В 2012 году Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог в 200 тыс. фунтов стерлингов (260 тыс. долларов по текущему курсу). Он не явился в суд, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании диппредставительства он провел семь лет, пока 11 апреля не был арестован в посольстве после того, как эквадорские власти дали на это согласие.

Вестминстерский суд принял решение, что пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. Адвокаты Ассанжа согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в "преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США.

23 мая Минюст США предъявил основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, на основании которых потребовал у Лондона экстрадиции Ассанжа. Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре. Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы: максимум десять лет по каждому пункту обвинения, кроме первоначального, которое касается заговора с целью взлома компьютеров, за что предусматривается до пяти лет заключения.

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