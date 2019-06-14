Ассанж обжаловал приговор о 50 неделях заключения за нарушение условий освобождения

Защита Ассанжа также обеспокоена состоянием здоровья основателя организации WikiLeaks

Фото: AFP

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на вынесенное 1 мая решение лондонского суда о том, чтобы приговорить его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения. Об этом сообщили в пятницу в Вестминстерском магистратском суде британской столицы.

Защита Джулиана Ассанжа также обеспокоена состоянием здоровья основателя организации WikiLeaks, который продолжает оставаться в больничном отделении английской тюрьмы Белмарш. Об этом заявила в пятницу журналистам перед зданием Вестминстерского магистратского суда в Лондоне адвокат австралийца Дженнифер Робинсон.

"Нас очень беспокоит его здоровье. Он по-прежнему остается в больничном отделении тюрьмы Белмарш и испытывает огромное давление. Он находится в крайне сложном положении, так как его дело является исключительно масштабным и сложным. Для того, чье здоровье уже подорвано продолжительным пребыванием на территории посольства Эквадора, а теперь и тюремным заключением, это очень тяжелое испытание", – сказала Робинсон, уточнив, что состояние здоровья ее подзащитного и условия его содержания в тюрьме делают "крайне трудной" подготовку к его защите по столь непростому делу.

Ассанж был перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения в конце мая из-за ухудшения состояния здоровья. Опасения у медиков вызвал в первую очередь тот факт, что Ассанж стремительно терял вес, хотя и не вел голодовку. Ранее врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом его многолетнего пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.

В 2012 году Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог в 200 тыс. фунтов стерлингов (260 тыс. долларов по текущему курсу). Он не явился в суд, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании диппредставительства он провел семь лет, пока 11 апреля не был арестован в посольстве после того, как эквадорские власти дали на это согласие.

Вестминстерский суд в пятницу принял решение, что пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. Адвокаты Ассанжа согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в "преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США.

23 мая Минюст США предъявил основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, на основании которых потребовал у Лондона экстрадиции Ассанжа. Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре. Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы: максимум десять лет по каждому пункту обвинения, кроме первоначального, которое касается заговора с целью взлома компьютеров, за что предусматривается до пяти лет заключения.

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