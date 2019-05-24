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В США Ассанжу предъявили еще 17 обвинений

24 мая, 03:10

Ассанжа могут приговорить к 175 годам тюремного заключения

Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж. Фото: AFP

Судебные власти США объявили о предъявлении дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Новые обвинения связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании. С учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения. До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

В Wikileaks уже заявили о нарушении Вашингтоном свободы слова и печати. "Это безумие. Это – конец освещения темы нацбезопасности в СМИ, а также — конец первой поправке (к конституции США, в которой, в частности, говорится о свободе прессы и свободе слова -ред)".

Как сообщалось, британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.


Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. 

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти 7 лет.

Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года.

Ранее в случае выдачи США ему может грозило до 35 лет тюрьмы или казнь. 

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Интерфакс

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