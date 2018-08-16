Аэропорт Будапешта остановил работу из-за радиоактивного вещества из России

В столице Венгрии Будапеште закрыли международный аэропорт имени Ференца Листа. Терминал 2B не работал три часа - с 19:30 до 22:30 по местному времени (с 20:30 до 23:30 по Киеву). Был приостановлен вылет восьми рейсов.

Аэропорт приостанавливал работу из-за инцидента с контейнером, в котором находился радиоактивный иридий, сообщает агентство Reuters.

Вещество было заказано венгерской компанией в городе Димитровграде Ульяновской области РФ. Контейнер находился на борту самолета из Стамбула.

Из-за инцидента никто из пассажиров не пострадал, а вредные для здоровья вещества не попали в окружающую среду.

Напомним, в 2017 году радиоактивное облако изотопа рутения пришло в Европу из России, с Урала. Концентрация радиоактивных веществ в некоторых населенных пунктах Южного Урала превышала допустимую норму в тысячу раз.

Также радиоактивное облако из России зафиксировали над Украиной. Наибольший уровень радиоактивного вещества спектрометры показали в Запорожье – 40 мили-беккерелей, в Николаевской области и в Барышевке под Киевом – около 30, и это на порядок ниже опасного порога.