Агрессия России на Азове: ЕС обсуждает новые санкции и помощь Украине

Украина является центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам

Фото: AFP

Агрессия России на Азове: ЕС обсуждает новые санкции и помощь Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg 2019-02-15T12:45:00+02:00 Евросоюз Украина является центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам

Министры иностранных дел стран Евросоюза на Совете ЕС 18 февраля обсудят, каким образом можно содействовать укреплению безопасности в Украине, в частности, в районе Азовского моря, говорится в материалах к заседанию, распространенных в пятницу в Брюсселе.

"Они обсудят также ситуацию на и вокруг Азовского моря и возросшую милитаризацию в регионе, социально-экономическую поддержку, которую ЕС мог бы принести региону, и то, как обеспечить свободный и беспрепятственный проход (судов – Ред.) через Керченский пролив", – сообщается в документе.

Высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам повестку совета, сообщил также, что глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предложит министрам "дополнительные меры, касающиеся региона".

"Что касается Керченского пролива, я не могу пускаться в спекуляции. Позиция ЕС по этому вопросу хорошо известна российской и украинской сторонам", - сказал он, отвечая на просьбу уточнить, о каких мерах идет речь.

По его словам, они будут "вписываться в геополитическую ситуацию в регионе".

Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС 18 февраля не планируют принимать заключительный документ по Украине, заявил журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Не будет заключительного документа. По крайней мере, не предусмотрено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Украина является центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

Также сообщается, что страны-члены Евросоюза проводят дискуссии по вопросу принятия новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Керченском проливе.

"В настоящее время в Совете ведется процесс по ограничительным мерам, которые могут быть приняты (против России – Ред.) из-за ситуации в Керченском проливе", – сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС

Дипломат не уточнил, когда именно ожидается решение по возможным новым санкциям, однако отметил, что "в ближайшее время". "Насколько мне известно, он не будут завершен к понедельнику, но процесс идет и решение ожидается в ближайшее время", – добавил он.

Напомним, Совет Европы поддержал статус незаконно захваченных россиянами украинских моряков как военнопленных.

Также сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море.

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Источники: Интерфакс-Украина , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.