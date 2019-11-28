Акция протеста в Париже: фермеры выехали на тракторах на Елисейские поля

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Charles Platiau, Pascal Rossignol

Участники манифестации фермеров, прибывшие на тракторах во французскую столицувременно перекрыли движение на Елисейских полях. Несмотря на призыв Национальной федерации профсоюзов землевладельцев (FNSEA), часть демонстрантов до позднего вечера продолжали блокировать парижские дороги.

Согласно кадрам, которые размещают в соцсетях очевидцы, несколько тракторов встали поперек главной торговой улицы с включенной аварийной сигнализацией. Вокруг них стоят несколько полицейских машин, а стражи порядка пытаются расчистить дорогу.

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В то же время большая группа тракторов продолжала блокировать участок парижской окружной дороги — бульвара Периферик — в южной части города. Они заняли две левые полосы с внутренней и с внешней стороны бульвара. К ночи полиции все же удалось убрать с дороги последние машины. Всего же за день в блокировании окружной дороги участвовали около 200 тракторов.

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Ранее FNSEA призвала участников демонстраций приостановить акции протеста. Это произошло после того, как представители федерации встретились с министром сельского хозяйства Франции Дидье Гийомом. Организаторы акции, которая собрала в общей сложности около тысячи фермеров из регионов О-де-Франс, Нормандия, Большой Восток, Центр — Долина Луары, Бургундия — Франш-Конте, пообещали встретиться 3 декабря с премьер-министром Эдуаром Филиппом, чтобы продолжить переговоры. Демонстрации, организованные не только в Париже, но и в других городах страны, были вызваны накопившимся недовольством аграриев своим финансовым положением, а также запретами местных властей на использование пестицидов.

Напомним, что ранее в этом году работники аграрного сектора протестовали и в других странах. Например, в польской столице они высыпали на дороги несколько мешков с яблоками, жгли шины и положили на трамвайные пути свиные туши.

А из-за резкого удешевления сельскохозяйственной продукции фермеры и пастухи вылили на итальянском острове Сардиния десятки литров молока.

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