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Американский истребитель совершил аварийную посадку в Польше

17 июля, 15:21

На авиабазу прибыли американские истребители для участия в маневрах Rapid Forge

истребитель F-15
истребитель F-15. Фото: Wikipedia

Американский истребитель F-15 совершил в среду аварийную посадку на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве. Об этом сообщила польская радиостанция Эр-эм-эф.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной посадки стал отказ двигателя самолета.

По данным открытых источников, во вторник на эту авиабазу прибыли для участия в маневрах Rapid Forge американские истребители F-35, F-15, а также самолеты-заправщики и транспортники Super Hercules.

Ранее сообщалось, что американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе. 

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения – это F-22 и F-35. Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе со США в проекте создания F-35 принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Ранее сообщалось, что Польша намерена приобрести 32 новейших истребителя F-35.

Также мы писали, что самый современный в мире истребитель F-35 упал в цене.

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Тег истребитель, посадка, F-15

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ТАСС

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