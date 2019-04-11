Арест Ассанжа в Британии: президент Эквадора раскрыл детали
Ленин Морено назвал условие, при котором он согласился выдать основателя WikiLeaks британским властям
Президент Эквадора Ленин Морено согласился выдать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Великобритании только при условии, что его не экстрадируют в страну, где журналисту не будет грозить смертная казнь.
"В соответствии с нашей приверженностью соблюдению прав человека и международного права, я потребовал от Великобритании гарантий, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь", — цитирует эквадорского лидера Reuters.
По словам Морено, британское правительство, следуя собственным правилам, предоставило ему письменное подтверждение своего обещания.
В то же время, остается неясным, распространяется ли это условие на США, где австралийца хотят судить за публикацию секретных документов Госдепартамента. Американские власти грозят ему наказанием вплоть до смертной казни.
Напомним, что с 2012 года Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, получив статус политического беженца, чтобы избежать экстрадиции Швецию, власти которой выдали ордер на его арест в связи с обвинениями в совершении преступлений сексуального характера.
Мы также писали, что на прошлой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства.
Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Арест Ассанжа в Британии: президент Эквадора раскрыл детали". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Эквадоре назвали слухами сообщения о высылке Ассанжа из посольства
Эквадор не отвечает на слухи, гипотезы или предположения, которые не имеют документального подтверждения
Основатель Wikileaks "спас" кота от властей Эквадора
Основателя Wikileaks возмутило требование посольства Эквадора самостоятельно ухаживать за своим питомцем
Ассанжу предоставлен статус беженца в Эквадоре
Создатель WikiLeaks не покидал территорию посольства Эквадора в Лондоне в течение последних шести лет
Убирать за котом и мыть туалет: Посольство Эквадора предъявило требования Ассанжу
Руководстсво дипмиссии составило список требований, в случае невыполнения которых основатель Wikileaks будет вынужден покинуть посольство