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Арест Ассанжа в Британии: президент Эквадора раскрыл детали

Сегодня, 14:25

Ленин Морено назвал условие, при котором он согласился выдать основателя WikiLeaks британским властям

Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж. Фото: AFP

Президент Эквадора Ленин Морено согласился выдать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Великобритании только при условии, что его не экстрадируют в страну, где журналисту не будет грозить смертная казнь.

"В соответствии с нашей приверженностью соблюдению прав человека и международного права, я потребовал от Великобритании гарантий, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь", — цитирует эквадорского лидера Reuters.

По словам Морено, британское правительство, следуя собственным правилам, предоставило ему письменное подтверждение своего обещания.

В то же время, остается неясным, распространяется ли это условие на США, где австралийца хотят судить за публикацию секретных документов Госдепартамента. Американские власти грозят ему наказанием вплоть до смертной казни.

Напомним, что с 2012 года Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, получив статус политического беженца, чтобы избежать экстрадиции Швецию, власти которой выдали ордер на его арест в связи с обвинениями в совершении преступлений сексуального характера.

Мы также писали, что на прошлой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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Тег Великобритания, Эквадор, WikiLeaks, ассанж, экстрадиция, политическое убежище

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Источник:

ТАСС

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