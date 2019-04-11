Эквадор лишил Ассанжа убежища: основатель WikiLeaks арестован в Лондоне

В организации случившееся уже назвали нарушением международного права со стороны Эквадора

Джулиан Ассанж.

Британсие правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации.

По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Он был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона, где он пробудет, прежде чем как можно скорее предстать перед Вестминстерским магистратским судом", — заявили в пресс-службе полиции Соединенного Королевства.

В Wikileaks уже прокомментировали случившееся, отметив, что это было возможным только при отказе эквадорских властей предоставить Ассанжу убежище, что является нарушением международного права.

"Эквадор незаконно прекратил политическое убежище Ассанжа в нарушение международного права. Он был арестован британской полицией внутри эквадорского посольства несколько минут назад", – говорится на странице организации в Twitter.

При этом уточняется, что Ассанж не покидал здание посольства, в котором он находился практически последние семь лет. Посол Эквадор лично пригласил полицейских внутрь, чтобы они задержали основателя организации.

Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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