Археологи показали самого древнего "воина-киборга"

Сегодня, 04:44

Археологи утверждают, что обладатель скелета жил в VI веке, был воином и принадлежал древнегерманскому племени Лангобардов

Пользователи сети превратили в мем фотографию скелета человека, который еще при жизни потерял руку и каким-то образом установил нож в качестве протеза.

Археологи утверждают, что обладатель скелета жил в VI веке, был воином и принадлежал древнегерманскому племени Лангобардов. Он похоронен в Северной Италии и носил оружие на месте предплечья.

Интернет-пользователи сравнивают погибшего воина с героями современных популярных фильмов и сериалов, и нарекли его "первым в мире киборгом".

Некоторые шутят насчет профессии человека с ножом вместо руки. "Воин? Может, он был лучшим мясником в городе", — написал один из комментаторов. "Умелый воин, который мочился очень аккуратно", — пошутил другой.

Напомним, археологи в Грузии обнаружили клад с золотыми и бронзовими монетами периода XII-XIII веков в ходе раскопок, проводимых на территории Тетрицкаройского муниципалитета (регион Квемо-Картли), на развалинах древнего города-крепости Самшвилде.

Ранее, на Мамай-горе в Запорожье археологи обнаружили необычный комплекс, дебаты об отнесении его к той или иной культуре продолжались часами.

Также на территории Митрополичьего сада Национального Киево-Печерского заповедника археологи раскопали остатки оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII века. По словам исследователей, уникальность стены в конструкции ее фундамента, которая ранее не встречалась.
раскопки, археологи, киборг

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