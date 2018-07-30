Армия Британии обеспечит граждан продовольствием в случае "жесткого" Brexit

Сегодня, 00:22

Магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе

фото AFP
фото AFP

Вооруженные силы Великобритании будут привлекать для доставки продуктов питания, лекарств и топлива в случае нехватки, если страна выйдет из ЕС без соглашения.

Соответствующий план разработало правительство.

Вооруженные силы обычно используют для оказания помощи гражданских только в гражданских чрезвычайных ситуациях.

Согласно плану, вертолеты и армейские грузовики будут использоваться для перевозки грузов для уязвимых слоев населения, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов.

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Источник в Министерстве обороны страны пояснил, что "официального запроса" о предоставлении помощи не поступало, однако не исключил, что вооруженные силы готовы поддержать региональные власти.

Издание также сообщает, что магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе.

С проблемами в случае "жесткого" Brexit может столкнуться и Национальная служба здравоохранения, которой придется закупать лекарственные препараты за пределами ЕС, чтобы создать их резерв в больницах.

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Как известно, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщил, что Великобритания может отказаться от выплаты ЕС 29 млрд фунтов согласованных компенсаций за BrexitРааб уточнил, что отказ может последовать, если Европейский союз не согласится на торговую сделку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.
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Источник:

Times

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