Армия Латвии отработала "украинский сценарий"

Сегодня, 10:45

Подавление "столкновений" в Латвии отработали также союзные польские военные

Фото: Gatis Dieziņš
Фото: Gatis Dieziņš

Латвийские военные в ходе учений "Намейс 2018" отработали "украинский сценарий" в городе Екабпилс. Об этом пишет LA.lv.

Рано в пятницу в Екабпилсе прозвучал сигнал тревоги. По легенде, ряд хорошо подготовленных и физически развитых людей подошли в городской совет, требуя смены власти в городе и стране и провоцируя столкновения с полицией. В ответ латвийская армия подняла батальоны Нацгвардии и спецназ.

Военные отмечают, что именно с якобы безоружных митингов местных началось захват власти российскими диверсантами в украинском Донецке и Луганске.

Подавление "столкновений" в Латвии отработали также союзные польские военные.

В учениях "Намейс 2018" принимают участие военнослужащие, оплаченные, сотрудники структур МВД, представители союзных армий – всего почти 10 000 человек. В качестве противников выступают солдаты союзников по НАТО. Учения продлятся до 2 сентября.

Как сообщалось, в следующем месяце Россия проведет крупнейшие за почти четыре десятка лет военные учения – "Восток-2018".

Министр объяснил, что все начнется с подготовительных 15 специальных учений по обеспечению войск после объявления президентом РФ внезапной проверки боеготовности войск, как уже было не раз в России.

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года прошли российско-белорусские учения "Запад-2017". По легенде учений, Россия и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория – вымышленного сепаратистского региона на северо-западе Беларуси на границе с Литвой и Латвией.
Латвия, армия, учения, военные учения

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