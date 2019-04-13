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Ассанж попал в тюрьму особо строгого режима – СМИ

Сегодня, 02:45

"Белмарш" — одна из восьми британских тюрем, которые особо охраняются

Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж. Фото: AFP

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отправили в тюрьму "Белмарш" после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

"Белмарш" — одна из британских тюрем, которые особо охраняются. В ней могут содержаться заключенные, совершившие особо тяжкие преступления, в том числе и связанные с законом о государственной тайне. Ассанжу грозит до года тюремного заключения.

Как сообщалось, британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.


Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. 

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти 7 лет. В четверг Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит 5 лет за хакерскую деятельность.

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Тег WikiLeaks, ассанж

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