Атака коронавируса: IKEA закрывает магазины во многих странах мира

Магазины шведской торговой сети по продаже мебели IKEA закрываются во многих странах мира из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе ее материнской компании Ingka Group.

"Первостепенная забота IKEA со времени начала вспышки коронавируса — здоровье и безопасность наших сотрудников и клиентов. Онлайн-шоппинг доступен в большинстве стран".

В течение прошлой и этой недели закрылись торговые точки в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, а также в Канаде и США.

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В Венгрии магазины сети пока открыты, но работать они будут только до 15:00 по местному времени. В Индии, Ирландии и Великобритании IKEA закроются 20 марта. В Китае торговые точки, ранее закрытие, постепенно возобновляют работу, так как эпидемия в стране пошла на спад.

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Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA, которой ранее уже пришлось скорректировать планы выхода на украинский рынок, снова перенесла сроки открытия своего магазина в Киеве. Теперь компания собирается открыть торговое пространство в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года

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