Атака на вокзале в Амстердаме: задержали нападавшего

Сегодня, 14:45

Следователи не исключают факт терроризма

Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео

В Амстердаме задержали парня, который совершил нападение на центральном вокзале города, в результате которого были ранены два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Амстердама Франс Зудерхук, сообщает AFP.

В полиции установили, что нападение совершил 19-летний афганец с видом на жительство в Германии. 

"Мы серьезно учитываем то, что существовал террористический мотив", – заявил Зудерхук.

Другой представитель полиции Роб ван дер Веен добавил, что полиция ранила парня после того, как он напал на двоих человек.

"Мужчина в западной стороне тоннеля Центрального вокзала Амстердама ударил ножом двух людей, и непосредственно после этого его ранила полиция", – заявил Роб ван дер Веен.

Он также добавил, что терроризм не был исключен следователями.

"Два человека очень сильно ранены, и их привезли в больницу. Мы рассматриваем все сценарии, также худший сценарий – терроризм", – сказал он.

В полиции сообщили, что ранение не угрожает жизни преступника и он находится в больнице под охраной, его допрашивают о мотивах.

Ранее парень напал с ножом на прохожих в центре Парижа, в результате чего был убит человек, несколько получили ранения. Инцидент произошел в центральном районе Парижа Опера.

Также в Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей. Нападение произошло в квартире жилого дома. 
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Источник:

Европейская правда

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