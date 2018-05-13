Теракт во Франции: полиция задержала родителей нападавшего

Правоохранители задержали родителей парня, который напал с ножом на прохожих в центре Парижа, в результате чего был убит человек, несколько получили ранения. В настоящее время родители молодого человека находятся под арестом. Их допрашивают сотрудники полиции.

Напомним, что нападавший был застрелен полицией. Инцидент произошел в центральном районе Парижа Опера.

Позже стало известно, что теракт в центре столицы Франции устроил 20-летний выходец из Чечни (РФ).

Как сообщалось, у ликвидированного полицейскими парня не было никаких документов, однако следователи официально идентифицировали его по отпечаткам пальцев.

Как рассказали журналистам свидетели, в том числе и иностранные туристы, теракт произошел в самом сердце Парижа, изобилующем площадками с выносными столиками. Отдыхающие слышали, как нападавший кричал "Аллах Акбар", когда он стал атаковать прохожих.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего.

Позже стало известно, что Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в Париже, а преступник, устроивший резню, восхвалял Аллаха.