Авария автобуса с туристами в Италии: появились данные о потерпевших

В перевернувшемся автобусе могли находиться не россияне, а русскоязычные туристы из Грузии, Казахстана и Армении

В результате дорожной аварии, в которую попал автобус с туристами в Италии, пострадали десять человек и один погиб, сообщили в российском посольстве.

"По сведениям департамента гражданской защиты и обороны Италии, сегодня в 9:30 утра по дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом, предположительно, с российскими туристами на борту, всего около 60 человек", – заявил пресс-атташе дипмиссии Дмитрий Гурин

Из десяти потерпевших четверо находятся в тяжелом состоянии и еще столько же – в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Сиены.

Фото: twitter.com/emergenzavvf

В Российском союзе туриндустрии утверждают, что разбившийся автобус, вероятно, принадлежит итальянскому туроператору Europa Voyage.

В то же время, информация о национальности потерпевших туристов все еще не была подтверждена – ни один крупный российский туроператор не сообщает о том, что в автобусе были его туристы. Поэтому допускается, что в салоне могли находиться вовсе и не россияне.

По данным портала Radio Siena, в автобусе находились русскоязычные туристы из Грузии, Казахстана и Армении средних лет. По его данным, погибшая – 40-летняя женщина-гид. Ранено около 20 человек, все они отправлены в местный госпиталь.

В Il Messaggero пишут, что туристы были родом из Восточной Европы. По данным издания, пострадали 15 человек.

Напомним, что прошлым летом в Италии случилась похожая авария – в муниципалитете Фоджа перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле. В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.

Мы также писали о крупной дорожной аварии, которая произошла в Италии в ноябре. В результате столкновения 25 автомобилей в Тоскане пострадали несколько человек.

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