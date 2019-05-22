Смертельное ДТП автобуса с туристами в Италии: видео с места аварии
Водитель пассажирского автобуса с россиянами не справился с управлением и перевернулся в кювете
Как минимум один человек стал жертвой и еще несколько пострадали в результате дорожной аварии, в которую попал автобус в Италии, где ранее в этом году выходец из Сенегала угнал школьный автобус с детьми и поджег его около Милана.
Как пишет газета Corriere della Sera, авария случилась около 9 часов утра по местному времени между городами Сиена и Флоренция, когда автобус с полусотней туристов из России протаранил отбойник, вылетел в кювет и перевернулся.
Причины ДТП устанавливаются. По одной из версий, водитель не справился с управлением из-за скользкого после дождя асфальта.
На данный момент шоссе между Сиеной и Флоренцией частично перекрыто, а на месте происшествия работают спасатели.
Напомним, что прошлым летом в Италии случилась похожая авария – в муниципалитете Фоджа перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле. В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.
Мы также писали о крупной дорожной аварии, которая произошла в Италии в ноябре. В результате столкновения 25 автомобилей в Тоскане пострадали несколько человек.
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