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Смертельное ДТП автобуса с туристами в Италии: видео с места аварии

22 мая, 13:22

Водитель пассажирского автобуса с россиянами не справился с управлением и перевернулся в кювете

Фото: twitter.com/emergenzavvf
Фото: twitter.com/emergenzavvf.

Как минимум один человек стал жертвой и еще несколько пострадали в результате дорожной аварии, в которую попал автобус в Италии, где ранее в этом году выходец из Сенегала угнал школьный автобус с детьми и поджег его около Милана

Как пишет газета Corriere della Sera, авария случилась около 9 часов утра по местному времени между городами Сиена и Флоренция, когда автобус с полусотней туристов из России протаранил отбойник, вылетел в кювет и перевернулся.

Причины ДТП устанавливаются. По одной из версий, водитель не справился с управлением из-за скользкого после дождя асфальта.

На данный момент шоссе между Сиеной и Флоренцией частично перекрыто, а на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, что прошлым летом в Италии случилась похожая авария – в муниципалитете Фоджа перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле. В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.

Мы также писали о крупной дорожной аварии, которая произошла в Италии в ноябре. В результате столкновения 25 автомобилей в Тоскане пострадали несколько человек.

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Тег автобус, авария, ДТП, Италия, дорожное происшествие

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