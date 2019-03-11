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Авиакатастрофа в Эфиопии: в ЕС прокомментировали возможный отказ от Boeing 737

Сегодня, 14:54

За последние годы случилось уже две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max

Фото: AFP
Авиакатастрофа в Эфиопии: в ЕС прокомментировали возможный отказ от Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/507/528/5c8507528f23c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/507/528/5c8507528f23c.jpg Евросоюз За последние годы случилось уже две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max

ЕС после авиакатастрофы в Эфиопии примет решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера Boeing 737 MAX 8 по итогам консультаций с авиационными властями США. Об этом заявил на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Энрико Бривио.

"Европейские эксперты по авиационной безопасности поддерживают тесные контакты с организациями, проводящими расследование авиакатастрофы, в том числе с федеральным авиационным регулятором США. Мы готовы оказать любую необходимую помощь в расследовании. Мы оценим все риски и примем решение на основании полученной информации, нужно ли предпринимать конкретные действия", – заявил он, отвечая на вопрос, намерена ли ЕК ограничивать полеты Boeing 737 MAX 8, учитывая, что это уже вторая крупная авиакатастрофа с самолетом этого типа за 5 месяцев.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет "Боинг-737" авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр"), выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях. 

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Тег Эфиопия, самолет, Боинг, авикатастрофа

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ТАСС

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