Авиакатастрофа в Эфиопии: в Китае ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8
Жертвами крушения пассажирского лайнера стали 157 человек
В Китае после авиакатастрофы в Эфиопии власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях. Об этом сообщило Управление гражданской авиации КНР.
"С 18:00 по местному времени временно приостанавливаются все полеты этих авиалайнеров. Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, после катастрофы Boeing 737 Max в Эфиопии американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x.
Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил. Также известно на борту лайнера находились 19 сотрудников Организации Объединенных Наций.
Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
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