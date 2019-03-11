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Авиакатастрофа в Эфиопии: в Китае ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8

Сегодня, 08:30

Жертвами крушения пассажирского лайнера стали 157 человек

Авиакатастрофа в Эфиопии: в Китае ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg Другие страны Жертвами крушения пассажирского лайнера стали 157 человек

В Китае после авиакатастрофы в Эфиопии власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях. Об этом сообщило Управление гражданской авиации КНР.

"С 18:00 по местному времени временно приостанавливаются все полеты этих авиалайнеров. Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, после катастрофы Boeing 737 Max в Эфиопии американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x.

Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил. Также известно на борту лайнера находились 19 сотрудников Организации Объединенных Наций.

Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

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Тег Китай, Эфиопия, крушение, запрет, лайнер, власти, Boeing-737

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Источник:

ТАСС

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