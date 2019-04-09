Австрия предупредила ЕС об угрозе нового наплыва мигрантов
По данным Европола, в настоящее время готовится поток массовой миграции через Турцию
Около 70 тыс. мигрантов могут прорваться в Европу на волне нового миграционного кризиса. С таким предупреждением выступил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль, пишет во вторник австрийское издание "Кронен цайтунг".
Глава МВД Австрии направил послание в Еврокомиссию, в котором выразил опасение угрозой нового потока нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза через Средиземное море и западный балканский маршрут. При этом министр привел данные Европола, согласно которым, в настоящее время готовится поток массовой миграции через Турцию.
По словам главы МВД, в Боснии и Герцеговине присутствуют 5 тыс. нелегалов, 5 тыс. – в Сербии, 60 тыс. – в Греции. Кроме того, около 5,6 млн сирийских беженцев на Ближнем Востоке также демонстрируют готовность двинуться в Европу. Министр в связи с этим призвал Еврокомиссию согласовать со странами – членами ЕС план действий на случай реальной угрозы или оповестить европейские столицы о наличии такого плана.
"Необходимо предотвратить новый кризис, чем ждать его начала", - заявил Кикль.
7 апреля глава МВД сообщил, что Австрия с мая продлит пограничный контроль до ноября для борьбы с нелегальной миграцией. Министр также направил соответствующее уведомление в Брюссель.
Австрия в 2017 году после пика миграционного кризиса 2015–2016 гг. организовала тщательный контроль приграничных регионов и госграницы для полного пресечения нелегальной миграции. Были организованы проверки территорий, граничащих с Венгрией, Словакией, Словенией и Италией, усилен контроль над автомагистралями, транзитными автомобильными стоянками, содержимым грузовых машин, товарных поездов.
Напомним, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюзу удалось преодолеть самый серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис в Европе, радикально перестроив управление миграционными потоками и защиту своих границ.
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