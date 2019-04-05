Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии

Сегодня, 19:21

Таяни призывает противоборствующие стороны воздержаться от насильственных действий

Фото: AFP
Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2ae/8a2/5ca2ae8a3001b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2ae/8a2/5ca2ae8a3001b.jpg Евросоюз Таяни призывает противоборствующие стороны воздержаться от насильственных действий

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что рост напряженности в Ливии может привести к усугублению миграционного кризиса, сообщает в пятницу итальянская газета "Джорнале".

"Ситуация несет в себе риск новой волны миграционного кризиса с увеличением потока иммигрантов – в основном, в Италию и другие средиземноморские страны", - приводит издание слова Таяни.

По словам главы Европарламента, он очень обеспокоен происходящим в Ливии и призывает противоборствующие стороны воздержаться от любых насильственных действий.

"У ливийского кризиса не может быть военного решения. Новый конфликт приведет лишь к дальнейшей гибели людей и огромному ущербу для страны и ее населения", – подчеркнул Таяни.

Таяни также призвал Евросоюз выступить единым и авторитетным голосом, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта в Ливии в рамках ООН.

Накануне командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.

Напомним, в ООН сообщили, что из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия.

Тем временем, ФРГ депортировала рекордное количество беженцев. Германские власти выслали более 8,5 тысяч беженцев в другие страны Евросоюза.

Ранее, Австрия предупреждала Евросоюз об угрозе прорыва 20 тысяч вооруженных мигрантов, которые нацелены на Германию и скандинавские страны, поскольку в этих странах – лучшие условия для их пребывания.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Ливия, кризис, миграция, мигранты

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

Сегодня, 03:20

Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме

В Одессе на рынке пограничники задержали 15 нелегалов

Вчера, 15:09

9 нелегальных мигрантов решили принудительно вернуть в страны происхождения

Трамп готов закрыть границу с Мексикой

2 апреля, 22:22

По словам президента, его решение по этому вопросу будет зависеть от нескольких факторов

Мексика не намерена сдерживать караваны мигрантов

2 апреля, 03:26

Мексика будет "регулировать и обеспечивать безопасность мигрантов из Центральной Америки"

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Newsweek: В Польше растет ненависть к украинцам

"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег брата

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

В марте пенсии увеличатся не у всех: кто получит по-старому

Эксперт: на каких основаниях Украине вернутся Крым и Донбасс
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности

В сети показали печальные фото детского концерта в Крыму