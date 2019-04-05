Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии
Таяни призывает противоборствующие стороны воздержаться от насильственных действий
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что рост напряженности в Ливии может привести к усугублению миграционного кризиса, сообщает в пятницу итальянская газета "Джорнале".
"Ситуация несет в себе риск новой волны миграционного кризиса с увеличением потока иммигрантов – в основном, в Италию и другие средиземноморские страны", - приводит издание слова Таяни.
По словам главы Европарламента, он очень обеспокоен происходящим в Ливии и призывает противоборствующие стороны воздержаться от любых насильственных действий.
"У ливийского кризиса не может быть военного решения. Новый конфликт приведет лишь к дальнейшей гибели людей и огромному ущербу для страны и ее населения", – подчеркнул Таяни.
Таяни также призвал Евросоюз выступить единым и авторитетным голосом, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта в Ливии в рамках ООН.
Накануне командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.
Напомним, в ООН сообщили, что из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия.
Тем временем, ФРГ депортировала рекордное количество беженцев. Германские власти выслали более 8,5 тысяч беженцев в другие страны Евросоюза.
Ранее, Австрия предупреждала Евросоюз об угрозе прорыва 20 тысяч вооруженных мигрантов, которые нацелены на Германию и скандинавские страны, поскольку в этих странах – лучшие условия для их пребывания.
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