Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии

Таяни призывает противоборствующие стороны воздержаться от насильственных действий

Фото: AFP

Глава Европарламента предупредил о риске новой волны миграционного кризиса из-за конфликта в Ливии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2ae/8a2/5ca2ae8a3001b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2ae/8a2/5ca2ae8a3001b.jpg 2019-04-05T19:21:00+03:00 Евросоюз Таяни призывает противоборствующие стороны воздержаться от насильственных действий

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что рост напряженности в Ливии может привести к усугублению миграционного кризиса, сообщает в пятницу итальянская газета "Джорнале".

"Ситуация несет в себе риск новой волны миграционного кризиса с увеличением потока иммигрантов – в основном, в Италию и другие средиземноморские страны", - приводит издание слова Таяни.

По словам главы Европарламента, он очень обеспокоен происходящим в Ливии и призывает противоборствующие стороны воздержаться от любых насильственных действий.

"У ливийского кризиса не может быть военного решения. Новый конфликт приведет лишь к дальнейшей гибели людей и огромному ущербу для страны и ее населения", – подчеркнул Таяни.

Таяни также призвал Евросоюз выступить единым и авторитетным голосом, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта в Ливии в рамках ООН.

Накануне командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.

Напомним, в ООН сообщили, что из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек. Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия.

Тем временем, ФРГ депортировала рекордное количество беженцев. Германские власти выслали более 8,5 тысяч беженцев в другие страны Евросоюза.

Ранее, Австрия предупреждала Евросоюз об угрозе прорыва 20 тысяч вооруженных мигрантов, которые нацелены на Германию и скандинавские страны, поскольку в этих странах – лучшие условия для их пребывания.

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