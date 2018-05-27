Автобус с болельщиками попал в ДТП: есть жертвы

Сегодня, 11:10

Авария произошла на юго-востоке Франции

Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua

Автобус с регбийными болельщиками попал в серьезное ДТП на юго-востоке Франции. В результате аварии три человека погибли и 11 пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

На момент аварии в автобусе находился 31 человек, среди которых было 18 несовершеннолетних. Погибли двое взрослых пассажиров и водитель автобуса. А состояние пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

А в Соединенных Штатах произошла очередная автокатастрофа с участием школьного автобуса, в результате которой пострадали десятки детей.

Также ранее сообщалось, что в Италии в результате ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля погибли шесть человек. Легковой автомобиль врезался в бензовоз, после чего в "легковушку" врезался грузовик, перевозивший зерно. 

В результате столкновения бензовоз загорелся, вследствие чего пять человек (двое детей и трое взрослых) – водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также водитель зерновоза – скончались на месте. Водитель бензовоза остался жив.

 
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