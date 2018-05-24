В США грузовик протаранил школьный автобус: пострадали десятки детей

Водитель фуры вес себя на дороге неадекватно, сообщили в полиции

В Соединенных Штатах произошла очередная автокатастрофа с участием школьного автобуса, в результате которой пострадали десятки детей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в среду, 23 мая, поздно вечером в штате Висконсин грузовик врезался в школьный автобус, стоявший на обочине шоссе, пострадали 20 человек.

Из них четыре человека получили серьезные травмы. Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим. Опасности их жизням нет.

По словам представителей полиции, перед аварией поступила информация о том, что водитель грузовика неадекватно управляет транспортным средством. Автобус остановился на обочине дороги из-за неисправности. В общей сложности в нем находились 33 человека.

Неделей ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения, были жертвы.

А в начале апреля в США недалеко от Нью-Йорка автобус, который перевозил старшеклассников в возрасте 16-18 лет, врезался в пролет эстакады. Пострадали более 40 человек.