Автобус в Германии попал в аварию: десятки пострадавших

На западе Германии автобус с 28 пассажирами съехал с проезжей части и на большой скорости врезался в дерево

Фото: twitter.com/polizei_nrw_pb.

Автобус в Германии попал в аварию: десятки пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/337/374/5ca337374345d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/337/374/5ca337374345d.jpg 2019-04-02T13:31:00+03:00 Евросоюз На западе Германии автобус с 28 пассажирами съехал с проезжей части и на большой скорости врезался в дерево

В результате дорожной аварии на западе Германии пострадали порядка двух десятков человек, сообщает агентство dpa.

Инцидент произошел около города Падерборн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где 2 апреля автобус с 28 пассажирами, съехав с проезжей части, на большой скорости врезался в дерево.

"20 пассажиров в возрасте от 12 до 52 лет получили травмы, у двоих из них — тяжелые", — сообщили в местных правоохранительных органах.

Для экстренной госпитализации потерпевших в рамках спасательной операции задействовали два вертолета оперативных служб.

Причины ДТП, как и прочие подробности, не сообщаются.

Напомним, что минувшей осенью в германской земле Бавария столкнулись два автобуса с детьми, после чего пострадали более 20 человек.

Кроме того, сообщалось о ДТП с участием полиции в Германии, в результате которого погибли два человека. Авария произошла, когда полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту.

Также стало известно о дорожном происшествии в индустриальной зоне города Франкфурт-на-Майне (земля Гессен), где в ноябре перевернулся грузовик с соляной кислотой. Чтобы ограничить утечку токсичной жидкости, специалисты работали четыре часа.

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