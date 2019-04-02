Автобус в Германии попал в аварию: десятки пострадавших
На западе Германии автобус с 28 пассажирами съехал с проезжей части и на большой скорости врезался в дерево
В результате дорожной аварии на западе Германии пострадали порядка двух десятков человек, сообщает агентство dpa.
Инцидент произошел около города Падерборн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где 2 апреля автобус с 28 пассажирами, съехав с проезжей части, на большой скорости врезался в дерево.
"20 пассажиров в возрасте от 12 до 52 лет получили травмы, у двоих из них — тяжелые", — сообщили в местных правоохранительных органах.
Для экстренной госпитализации потерпевших в рамках спасательной операции задействовали два вертолета оперативных служб.
Причины ДТП, как и прочие подробности, не сообщаются.
Напомним, что минувшей осенью в германской земле Бавария столкнулись два автобуса с детьми, после чего пострадали более 20 человек.
Кроме того, сообщалось о ДТП с участием полиции в Германии, в результате которого погибли два человека. Авария произошла, когда полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту.
Также стало известно о дорожном происшествии в индустриальной зоне города Франкфурт-на-Майне (земля Гессен), где в ноябре перевернулся грузовик с соляной кислотой. Чтобы ограничить утечку токсичной жидкости, специалисты работали четыре часа.
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