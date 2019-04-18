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"Барбекю" за 13,5 млн евро: студентов в Италии жестко наказали за лесной пожар

Сегодня, 15:01

Прокуратура надеется, что такая большая сумма подтолкнет людей бережливее относиться к природе


13,5 миллионов евро штрафа должны заплатить двое итальянских студентов, устроившие пожар в горах Италии, на север которой недавно вновь неожиданно вернулась снежная зима.

В декабре прошлого года 21-летние ребята развели на горе Берлингер в регионе Комо костер для пикника и не погасили, после чего огонь за несколько дней уничтожил более тысячи гектаров леса. Такому быстрому распространению огня способствовала и чрезвычайно сухая погода

Впрочем, их адвокаты планируют обжаловать решение суда, так как у подсудимых нет денег, чтобы оплатить штраф, а очагов возгорания в лесу было несколько.

Стоит отметить, что сумма штрафа рассчитывалась по формуле, которая используется для определения степени причиненного пожаром ущерба.

Сами парни отказываются признавать свою вину, называя себя "настоящими жертвами этой истории. Они утверждают, что сразу же сообщили пожарным о возгорании и даже пытались самостоятельно его погасить.

В прокуратуре Италии выразили надежду, что такая большая сумма штрафа подтолкнет людей бережливее относиться к природе.

Напомним, в прошлом месяце около итальянского Милана сгорел школьный автобус - 47-летний выходец из Сенегала захватил автомобиль с детьми и сжег его посреди трассы, предварительно выгнав детей.

Мы также писали о взрыве и пожаре на автозаправке в Италии, в результате которого два человека погибли и более десяти пострадали в результате взрыва.

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Тег суд, пожар, поджог, лесной пожар, барбекю

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