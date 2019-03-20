В Италии водитель-африканец угнал школьный автобус и поджег
47-летний выходец из Сенегала Усэйну Су захватил автобус с 51 школьником и около Милана выгнал детей и сжег машину
Правоохранительные органы Италии задержали водителя, который умышленно поджог школьный автобус, в котором вез более полусотни на экскурсию. Инцидент произошел утром 20 марта около Милана.
По данным ANSA, 47-летний выходец из Сенегала Усэйну Су захватил автобус с 51 школьником в средней школе муниципалитета Крема и заявил, что собирается убить себя.
В районе муниципалитета Сан-Донато-Миланезе он остановил машину, выгнал детей, облил сиденья горючим и поджег. Очевидно, до конца свое намерение он не довел, поскольку сам мужчина в результате не пострадал.
Свой поступок Усэйну назвал протестом против гибели мигрантов, которые пытаются добраться из Африки в Европу через Средиземное море.
"Я хотел остановить это, смерти в Средиземном море должны прекратиться", – заявил поджигатель полицейским.
В результате случившегося 12 детей и двое взрослых отравились дымом и были госпитализированы.
На место происшествия прибыли вертолет, 11 "скорых", пожарные и карабинеры.
Напомним, надавно в центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус.
Кроме того, пассажирский автобус также загорелся на ходу в Днепропетровской области. Инцидент произошел на трассе Харьков – Симферополь в октябре.
Мы также писали о пожаре в Лос-Анджелесе, где в результате взрыве бензовоза пострадали два человека.
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