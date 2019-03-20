В Италии водитель-африканец угнал школьный автобус и поджег

47-летний выходец из Сенегала Усэйну Су захватил автобус с 51 школьником и около Милана выгнал детей и сжег машину

Фото: Pixabay

В Италии водитель-африканец угнал школьный автобус и поджег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/251/492/5c925149241e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/251/492/5c925149241e1.jpg 2019-03-20T16:43:00+02:00 Евросоюз 47-летний выходец из Сенегала Усэйну Су захватил автобус с 51 школьником и около Милана выгнал детей и сжег машину

Правоохранительные органы Италии задержали водителя, который умышленно поджог школьный автобус, в котором вез более полусотни на экскурсию. Инцидент произошел утром 20 марта около Милана.

По данным ANSA, 47-летний выходец из Сенегала Усэйну Су захватил автобус с 51 школьником в средней школе муниципалитета Крема и заявил, что собирается убить себя.

В районе муниципалитета Сан-Донато-Миланезе он остановил машину, выгнал детей, облил сиденья горючим и поджег. Очевидно, до конца свое намерение он не довел, поскольку сам мужчина в результате не пострадал.

Свой поступок Усэйну назвал протестом против гибели мигрантов, которые пытаются добраться из Африки в Европу через Средиземное море.

"Я хотел остановить это, смерти в Средиземном море должны прекратиться", – заявил поджигатель полицейским.

В результате случившегося 12 детей и двое взрослых отравились дымом и были госпитализированы.

На место происшествия прибыли вертолет, 11 "скорых", пожарные и карабинеры.

Напомним, надавно в центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус.

Кроме того, пассажирский автобус также загорелся на ходу в Днепропетровской области. Инцидент произошел на трассе Харьков – Симферополь в октябре.

Мы также писали о пожаре в Лос-Анджелесе, где в результате взрыве бензовоза пострадали два человека.

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