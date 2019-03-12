Беларусь станет жертвой российской агрессии: разведка назвала условие

Если с режимом Лукашенко или им самим что-либо произойдет, Путин может напасть на Беларусь

Путин и Лукашенко. Фото: AFP

Беларусь станет жертвой российской агрессии: разведка назвала условие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eb9/97c/5c6eb997c072a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eb9/97c/5c6eb997c072a.jpg 2019-03-12T19:29:00+02:00 Евросоюз Если с режимом Лукашенко или им самим что-либо произойдет, Путин может напасть на Беларусь

На сегодняшний день единственная серьезная угроза для национальной безопасности Эстонии исходит от России, говорится в опубликованном 12 марта докладе эстонской разведки "Эстония в международной среде безопасности".

В документе отмечается, что российские вооруженные силы практикуются для значительного военного конфликта с НАТО, при этом общий порядок учений и их сценарии не менялся, несмотря на причастность РФ к конфликтам в Грузии, Украине и Сирии, а также санкции и развертывание сил НАТО в Прибалтике и Польше.

Разведчики подчеркивают, что для России удобнее всего атаковать Североатлантический альянс будет со стороны стран Балтии.

"С точки зрения военного планирования Россия не рассматривает Эстонию как конечную цель, но смотрит на нее как на часть НАТО. Поэтому Эстония должна быть готова к военному вторжению со стороны России, даже если конфликт между Россией и НАТО начнется в любой другой точке мира", – отмечается в докладе.

Кроме того, эксперты отмечают возможность военных действий России в отношении Беларуси в том случае, если с режимом Александра Лукашенко или им лично что-либо произойдет. Только так, уверены эстонские разведчики, Кремль может помешать Беларуси стать демократическим прозападным государством.

Ранее сообщалось, что в данном докладе Россию обвинили в демонстрации военной мощи с использованием зависимости других государств от российских энергоносителей.

Кроме того, мы писали, что, по мнению главы полиции безопасности Эстонии Арнольда Синисалу, РФ пытается влиять на его страну через США и Европу, поскольку прямое влияние результатов не дало.

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