Россия пытается влиять на Эстонию через США и Западную Европу – спецслужбы
Москва пытается влиять на эстонские выборы со времени восстановления независимости
Россия пытается влиять на Эстонию через США и Европу, поскольку прямое влияние на страну не дало результатов. Об этом заявил глава Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Арнольд Синисалу, передает ERR.
"Конечно, выборы в Эстонии важны для России, потому что мы их соседи. Но, кажется, Россия оказывает определенное давление на влияние Америки и Западной Европы", – сказал он.
По его словам, Москва пытается влиять на эстонские выборы со времени восстановления независимости.
"Кибератаки в Эстонии не были реализованы, и это не было действительно необходимо для России. Влияние было через средства массовой информации, через социальные сети и через личные контакты", - сказал Синасалу.
Напомним, на выборах в Эстонский парламент, Рийгикогу, победу одержала Партия Реформ. Всего в парламент проходят пять партий.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что российская агрессия против Украины должна быть в центре внимания международного сообщества.
Кальюлайд четко дала понять, что на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, поэтому на Россию нужно продолжать оказывать давление.
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