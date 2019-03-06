Россия пытается влиять на Эстонию через США и Западную Европу – спецслужбы

Москва пытается влиять на эстонские выборы со времени восстановления независимости

Фото: Getty Images

Россия пытается влиять на Эстонию через США и Западную Европу – спецслужбы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg 2019-03-06T14:44:00+02:00 Евросоюз Москва пытается влиять на эстонские выборы со времени восстановления независимости

Россия пытается влиять на Эстонию через США и Европу, поскольку прямое влияние на страну не дало результатов. Об этом заявил глава Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Арнольд Синисалу, передает ERR.

"Конечно, выборы в Эстонии важны для России, потому что мы их соседи. Но, кажется, Россия оказывает определенное давление на влияние Америки и Западной Европы", – сказал он.

По его словам, Москва пытается влиять на эстонские выборы со времени восстановления независимости.

"Кибератаки в Эстонии не были реализованы, и это не было действительно необходимо для России. Влияние было через средства массовой информации, через социальные сети и через личные контакты", - сказал Синасалу.

Напомним, на выборах в Эстонский парламент, Рийгикогу, победу одержала Партия Реформ. Всего в парламент проходят пять партий.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что российская агрессия против Украины должна быть в центре внимания международного сообщества.

Кальюлайд четко дала понять, что на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, поэтому на Россию нужно продолжать оказывать давление.

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