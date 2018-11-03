Берлин останется верен миграционному договору ООН – Меркель
По словам Меркель, пактом отмечается суверенитет государств в вопросах миграции
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила свою поддержку Договору о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции, который ранее был согласован Генеральной Ассамблеей ООН.
Об этом немецкий лидер заявила после встречи с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким, сообщает Deutsche Welle.
По словам Меркель, пактом отмечается суверенитет государств в вопросах миграции, а также он является основой для легальной миграции по профессиональным или по гуманитарным причинам.
Канцлер добавила, что документ не является юридически обязательным, однако он делает вклад в дело уменьшения нелегальной миграции.
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Договор должен быть подписан на конференции ООН, которая состоится в Марокко в декабре 2018 года. Он содержит 20 рекомендаций, касающихся обращения государств с принятыми мигрантами.
Ранее об отказе от подписания документа заявили правительства США и Венгрии
Напомним, что в июне лидеры стран-членов Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису.
Кроме того, ранее в этом году Курц призвал ЕС уделять больше внимания сдерживанию беженцев на внешних границах ЕС.