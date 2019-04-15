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Без роспуска парламента и выборов: Мэй готовится к жесткому Brexit

Сегодня, 17:33

Представитель британского премьер-министра озвучил ее позицию

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.

По его словам, Мэй не рассматривает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов в качестве способа выхода из тупика, связанного с Brexit.

Напомним, ранее Мэй заявила, что Великобритания может завершить выход из Европейского союза до конца мая. "Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", – отметила она.


Как известно, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ей в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о переносе Brexit.

10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября. Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Кроме того, эксперты рассказали, как Brexit отразится на Украине

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Тег выборы, Великобритания, Brexit, Тереза Мэй

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