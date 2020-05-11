Без украинских работников урожай в Польше ждет катастрофа – глава Ассоциации переработчиков

В Польше объяснили, что нуждаются в украинцах, без работы которых урожай может погибнуть

Для сбора урожая в Польше необходимы работники из Украины, а во время сбора овощей и фруктов их необходимо "сотни тысяч" – без них будет очень сложно собрать урожай в Польше.

Об этом заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек, сообщает "Укринформ".

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в Евросоюзе выращиваем шампиньонов и прочего. Поэтому, если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", – заявил Гайовничек.

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По его словам, Польша нуждается в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины. Он добавил, что если украинцы через недели, из-за эпидемии COVID-19, не смогут приехать к началу сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

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Как известно, в Польше сейчас находится около миллиона украинцев. С середины марта из Польши в Украину вернулись более 180 тысяч наших сограждан.

В свою очередь, правительство Польши автоматически продлило украинцам срок действия виз и права пребывания по безвизовому режиму на период эпидемии COVID-19 и 30 дней после него.

Напомним, что ранее Польша начала выдавать визы украинским заробитчанам.

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