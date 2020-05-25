Биооружие в руках террористов: в ЕС предупредили о последствиях пандемии

Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал

После пандемии COVID-19 в мире может вырасти риск использования биологического оружия. Об этом предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом, сообщает DW со ссылкой на Funke Mediengruppe.

Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал, говорится в заключении экспертов.

Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести людям и экономике больший ущерб, чем "традиционные" нападения. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.

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Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 5 410 439 случаев заражения коронавирусом, умерли 345 105 человек.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о новом мировом эпицентре коронавируса.

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